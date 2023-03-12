Терминалы iBox возобновили работу — Finance.ua

Терминалы iBox возобновили работу Сегодня 15:20

Терминалы iBox возобновили работу

Терминалы iBox возобновили работу, прекращенную из-за ликвидации главного банка-партнера АО «Айбокс Банк».

Об этом говорится в сообщении в соцсети компании.

«Как и обещали — всего за три дня нашей команде удалось возобновить работу всего парка терминалов, поэтому уже сейчас они работают на полную мощность и готовы принимать ваши платежи по основным услугам», — сообщили в компании.

В частности, снова доступны услуги для банков и мобильных операторов:

monobank;

«А-Банк»;

ПУМБ;

«ОТП Банк»;

Sportbank;

Unex Bank;

lifecell;

Vodafone;

Киевстар.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в Айбокс Банке и его ликвидации с 7 марта 2023 года.

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