Терминалы iBox возобновили работу — Finance.ua
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Терминалы iBox возобновили работу

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Терминалы iBox возобновили работу
Терминалы iBox возобновили работу
Терминалы iBox возобновили работу, прекращенную из-за ликвидации главного банка-партнера АО «Айбокс Банк».
Об этом говорится в сообщении в соцсети компании.
«Как и обещали — всего за три дня нашей команде удалось возобновить работу всего парка терминалов, поэтому уже сейчас они работают на полную мощность и готовы принимать ваши платежи по основным услугам», — сообщили в компании.
В частности, снова доступны услуги для банков и мобильных операторов:
  • monobank;
  • «А-Банк»;
  • ПУМБ;
  • «ОТП Банк»;
  • Sportbank;
  • Unex Bank;
  • lifecell;
  • Vodafone;
  • Киевстар.
Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в Айбокс Банке и его ликвидации с 7 марта 2023 года.
По материалам:
Finance.ua
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