Терминал «съел» деньги и не засчитал на счет: что делать — Finance.ua

Терминал «съел» деньги и не засчитал на счет: что делать
Клиенты банков, жалуются на переодические сбои в терминалах. Внесенные на счет наличные средства аппараты принимают, однако из-за ошибки могут не зачислить на счет. В таком случае необходимо проверить сам терминал, а также обратиться в службу поддержки финансового учреждения.
Ошибка в терминале может произойти по следующим причинам:
- техническая ошибка в самом терминале. Часто такую ошибку можно обнаружить удаленно даже без инкассации;
- незначительная ошибка, которую сложно выявить. В таком случае необходимо проводить инкассацию и сверять, сколько денег зачислено с терминала и сколько физически в нем находится.
В обоих случаях для того, чтобы не потерять свои средства, нужно обращаться на горячую линию своего банка. Финансовое учреждение обязано дать ответ, провести инкассацию. є
Справка Finance.ua:
- Благодаря лимитам украинцы за границей начали снимать вдвое меньше наличных денег. Если в мае объем операций по обналичиванию с украинских карт за рубежом достигал эквивалент 35 млрд грн, то по итогам августа он сократился до 16,92 млрд грн.
- Для сравнения, к началу широкомасштабного вторжения россии в январе этого года соответствующий показатель составлял эквивалент 1,2 млрд грн.
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