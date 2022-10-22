Терминал «съел» деньги и не засчитал на счет: что делать — Finance.ua

Терминал «съел» деньги и не засчитал на счет: что делать Сегодня 12:12 — Финтех и Карты

Клиенты банков, жалуются на переодические сбои в терминалах. Внесенные на счет наличные средства аппараты принимают, однако из-за ошибки могут не зачислить на счет. В таком случае необходимо проверить сам терминал, а также обратиться в службу поддержки финансового учреждения.

Ошибка в терминале может произойти по следующим причинам:

техническая ошибка в самом терминале. Часто такую ошибку можно обнаружить удаленно даже без инкассации;

незначительная ошибка, которую сложно выявить. В таком случае необходимо проводить инкассацию и сверять, сколько денег зачислено с терминала и сколько физически в нем находится.

В обоих случаях для того, чтобы не потерять свои средства, нужно обращаться на горячую линию своего банка. Финансовое учреждение обязано дать ответ, провести инкассацию. є

Справка Finance.ua:

Благодаря лимитам украинцы за границей начали снимать вдвое меньше наличных денег. Если в мае объем операций по обналичиванию с украинских карт за рубежом достигал эквивалент 35 млрд грн, то по итогам августа он сократился до 16,92 млрд грн.

Для сравнения, к началу широкомасштабного вторжения россии в январе этого года соответствующий показатель составлял эквивалент 1,2 млрд грн.

Обозреватель По материалам:

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