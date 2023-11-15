Теплоэнерго во Львове и Киеве оштрафовали на более чем миллион гривен — Finance.ua

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Теплоэнерго во Львове и Киеве оштрафовали на более чем миллион гривен

Фондовый рынок
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Теплоэнерго во Львове и Киеве оштрафовали на более чем миллион гривен
Теплоэнерго во Львове и Киеве оштрафовали на более чем миллион гривен
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на общую сумму более 1 млн грн КП «Львовтеплоэнерго» и КП «Киевтеплоэнерго» за то, что они в разные периоды обязывали потребителей получать технические условия и технические решения для установки счетчиков.
Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко в Фейсбуке.
«Временные административные коллегии, которые отдельно рассматривали дела по „Львовтеплоэнерго“ и „Киевтеплоэнерго“, на своих заседаниях пришли к одинаковым выводам: установили и доказали факты нарушений и оштрафовали предприятия. „Львовтеплоэнерго“ должно уплатить в госбюджет 550 тысяч гривен, „Киевтеплоэнерго“ — 502 тис. грн», — написал он.
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Кириленко отметил, что в разные периоды (начиная с 2018 года) эти коммунальные предприятия допускали идентичные нарушения: обязывали потребителей получать технические условия и технические решения для установления счетчиков — узлов учета тепловой энергии.
Глава АМКУ добавил, что при определении размеров штрафов было учтено, что предприятия являются объектами критической инфраструктуры. Кроме того, суммы штрафов соразмерны с выгодами, которые они получили.
Кириленко подчеркнул, что субъекты естественных монополий в своих действиях должны руководствоваться действующим законодательством и заботиться о соблюдении интересов потребителей. По его словам, эта позиция Антимонопольного комитета Украины была и остается неизменной.

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По материалам:
Укрінформ
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