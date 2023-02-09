Теперь в Дії можно зарегистрироваться приемными родителями или сняться с учета усыновления — Finance.ua

Теперь в Дії можно зарегистрироваться приемными родителями или сняться с учета усыновления
В Дії доступны 5 новых услуг по усыновлению. Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Там говорят, что «новинки» помогут упростить процесс усыновления.Ранее в приложении можно было получить консультацию по усыновлению ребенка и зарегистрироваться усыновителем онлайн.
Однако теперь в Дії будет можно:
1) продолжить кандидатство по усыновлению;
2) зарегистрироваться кандидатами в приемные родители или родители-воспитатели;
3) зарегистрироваться вторым родителем-воспитателем или приемным родителем;
4) зарегистрироваться кандидатом на опеку и попечительство за ребенком;
5) сняться с учета усыновления;
В Минсоцполитики говорят, что заполнить заявление можно за 30 минут.
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