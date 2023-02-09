Теперь в Дії можно зарегистрироваться приемными родителями или сняться с учета усыновления — Finance.ua

Теперь в Дії можно зарегистрироваться приемными родителями или сняться с учета усыновления Сегодня 09:15 — Казна и Политика

В Дії доступны 5 новых услуг по усыновлению. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Там говорят, что «новинки» помогут упростить процесс усыновления.Ранее в приложении можно было получить консультацию по усыновлению ребенка и зарегистрироваться усыновителем онлайн.

Однако теперь в Дії будет можно:

1) продолжить кандидатство по усыновлению;

2) зарегистрироваться кандидатами в приемные родители или родители-воспитатели;

3) зарегистрироваться вторым родителем-воспитателем или приемным родителем;

4) зарегистрироваться кандидатом на опеку и попечительство за ребенком;

5) сняться с учета усыновления;

В Минсоцполитики говорят, что заполнить заявление можно за 30 минут.

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