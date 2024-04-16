Тенденции и проблемы китайской банковской системы — Finance.ua

Тенденции и проблемы китайской банковской системы Сегодня 08:33

Тенденции и проблемы китайской банковской системы

В последние 10−15 лет главной тенденцией в банковском секторе Китая стала цифровизация.

Китайские банки ускоряют цифровую трансформацию, не щадя средств на этот процесс. Инновации способствуют росту эффективности сделок и повышению качества услуг.

По данным китайских экспертов, около 75% банков Китая разрабатывают или уже разработали планы по внедрению тех или иных цифровых инструментов.

Одним из важнейших нововведений для китайских банков за последнее десятилетие стало активное внедрение интернет-технологий в финансовую среду. В этом плане Китай очень схож с Украиной, где также стремительно развиваются передовые технологии в банковской сфере.

Если говорить о проблемах китайской банковской системы, эксперты выделяют три основных.

Первая — это высокий уровень государственной монополии.

В стране очень низкая доля частных банков, а также иностранных банков. То есть, все ключевые решения, определяющие банковскую политику в целом, принимает и утверждает Коммунистическая партия Китая.

Как следствие, чаще всего банковская система Китая выполняет не экономические, а политические задачи. К примеру, кредитование стран, в которых Китай хочет распространить и укрепить свое влияние.

Из первой вытекает вторая проблема — с возвратом суверенных долгов разных стран, кредитуемых Китаем.

Эта проблема угрожает стабильности (а по большому счету — и всему существованию. — Авт.) китайской банковской системы.

Вспомним, как в свое время Советский Союз кредитовал (а по сути бесплатно предоставлял) продовольственную и финансовую помощь странам с социалистическим режимом. Китай также в XXI веке проводит экономическую экспансию, вкладывая деньги в страны, которые могут быть ему интересны сегодня или в будущем.

К 2017 году Китай стал крупнейшим в мире кредитором развивающихся стран, обойдя не только США, но и такие международные институты, как Всемирный банк и МВФ.

Китайские госбанки активно инвестировали в экономики россии, Украины и беларуси. С 2000 года Китай предоставил россии кредитов более чем на 125 млрд долларов США (в основном — госкомпаниям в энергетическом секторе).

Украинские проекты — прежде всего сельскохозяйственные и инфраструктурные — получили от Китая займов на 7 млрд долларов.

А портфель кредитов китайских государственных банков, выданных беларуси, оценивается в 8 млрд долларов.

На три страны вместе приходится около 20% кредитов Китая суверенным заемщикам с 2000 года.

Сейчас, когда уже третий год идет полномасштабная война россии с Украиной, возврат кредитов, выданных обеим странам, — под большим вопросом.

Еще одна причина ухудшения ситуации с возвратом суверенных долгов — пандемия COVID-2019, подорвавшая экономики многих стран, включая США и наиболее развитые страны Евросоюза. Если в 2010 году на потенциально «плохие» кредиты приходилось 5% китайского портфеля суверенных кредитов, то в 2022 году их доля достигла 60%.

Проблему резкого роста потенциально проблемной задолженности в портфеле Китая обостряет то, что для многих развивающихся стран Китай в последние десятилетия стал ключевым кредитором.

При этом китайские кредиты часто характеризуются большими объемами, короткими сроками и высокими процентными ставками, что усложняет их выплаты в кризисных ситуациях.

Третья проблема — рост количества безнадежных кредитов населения.

Это специфическая характеристика китайских банков, прямое следствие постоянного наращивания объемов потребительского кредитования.

Многие китайцы берут кредиты, но не возвращают. И китайские банки вынуждены бесконечно совершенствовать свои скоринговые системы, ответственные за анализ финансового состояния потенциальных заемщиков.

К чему могут привести эти проблемы? В первую очередь, к снижению возможности кредитования самой китайской экономики, что в условиях ее «перегретости» чревато не только большими финансовыми потерями, но и обвалом целых отраслей.

Мы отлично помним кризис китайского рынка недвижимости. И это может быть только начало.

Пандемия коронавируса уже привела к остановке многих производств, разбалансированию цепочек поставок.

Постепенно из локомотива мировой экономики Китай может превратиться в источник проблем: волатильность цен, давление на собственный бизнес, энергетический кризис, долговой кризис на рынке недвижимости. Список можно продолжить.

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