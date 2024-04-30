В Минюсте и МИДе прокомментировали, действительно ли Украина отступила от отдельных прав и свобод человека — Finance.ua

В Минюсте и МИДе прокомментировали, действительно ли Украина отступила от отдельных прав и свобод человека Сегодня 15:16

В Минюсте и МИДе прокомментировали, действительно ли Украина отступила от отдельных прав и свобод человека

29 апреля СМИ распространили информацию, что с апреля 2024 Украина приостановила защиту прав собственности и права на честные выборы.

В Министерстве юстиции и Министерстве иностранных дел прокомментировали это решение.

Заявление Минюста

В Министерстве уточнили, что Украина в апреле 2024 года не вводила новых отступлений от обязательств по Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а наоборот — пересмотрела и убрала оговорки относительно ограничения определенного набора прав.

«Уведомление о возможности применения ограничений определенных прав мы действительно направили практически сразу после введения военного положения в 2022 году — это часть наших международных обязательств (подобные уведомления направляются еще с 2015 года). Так поступают все страны, ведущие войну. А в апреле 2024 года мы в очередной раз уточнили перечень существующих ограничений и уменьшили его», — написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Объяснение МИД

«МИД Украины периодически и на регулярной основе присылает международным организациям подготовленную Министерством юстиции Украины информацию об отступлении от обязательств по Конвенции о защите прав человека и основных свобод и по Международному пакту о гражданских и политических правах. Во исполнение положений Конвенции и Пакта соответствующее информирование осуществляется нашим государством начиная с 2015 года в связи с вооруженной агрессией рф против Украины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что эта регулярная практика продолжилась и с февраля 2022 г. в связи с началом полномасштабного вторжения и введением в нашем государстве военного положения.

«Информирование осуществляется на регулярной основе после продления срока действия военного положения в Украине. В апреле 2024 г. Украина в очередной раз уточнила перечень существующих ограничений и уменьшила его. Это информирование стало уже двадцатым с 2015 года», — добавили в МИД.

Все сделанные Украиной уведомления об отступлении от обязательств находятся в открытом доступе:

Справка Finance.ua:

в регионах, где введено военное положение, военное руководство может применять ряд ограничений и мер правового режима военного положения;

эти меры включают принудительное изъятие частного и коммунального имущества для нужд государства, установление комендантского часа, ограничение свободы передвижения, проведение досмотров и запрет мирных собраний. Эти ограничения относятся также к выбору места жительства и возможности изменения его без соответствующего разрешения;

такие меры требуют отступления от определенных обязательств, предусмотренных международными документами по правам человека, в частности, Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

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