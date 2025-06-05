Темпы сокращения количества работников замедлились (результаты опроса) — Finance.ua
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Темпы сокращения количества работников замедлились (результаты опроса)

Казна и Политика
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Темпы сокращения количества работников замедлились (результаты опроса)
Темпы сокращения количества работников замедлились (результаты опроса)
Доля респондентов, сообщающих о сокращении количества сотрудников, уменьшилась с 9,5% до 6,7%. Доля указавших на их увеличение несколько возросла, с 2,2% до 5,6%.
Как говорится в опросе Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), индекс изменений количества работников увеличился с 0,07 до 0,01.
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Доля тех, для кого ничего не изменилось, почти не изменилась и составляет 87,8% (было 88,4%).
Больше всего о сокращении количества работников говорят на микропредприятиях, показатель которых составляет -0,13. Показатель средних (-0,02) и крупных (-0,03) предприятий выше и примерно одинаков.

Регион

В региональном распределении самое высокое и положительное значение показателя — для Закарпатской (0,40) и Тернопольской (00,18) областей.
Чаще о сокращении работников сообщают в Черниговской (0,21), Сумской и Волынской (по -0,16 для каждой) областях.

Отрасль

Показатель для химической промышленности самый высокий и равен нулю. Самый низкий показатель для полиграфии (-0,10).
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Напомним, в апреле 2025 года самым острым препятствием для бизнеса, вызванным полномасштабным российским вторжением, вновь стала нехватка рабочей силы вследствие призыва или выезда сотрудников — 57%.
Второе место в рейтинге препятствий для бизнеса, вызванных полномасштабной войной, заняла опасность труда — 54%.
Проблема роста цен на сырье и материалы заняла 3-е место и составляет 43%.
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По материалам:
Finance.ua
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