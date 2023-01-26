Темп роста мировой экономики будет одним из самых низких за последние десятилетия — Finance.ua

Темп роста мировой экономики будет одним из самых низких за последние десятилетия Сегодня 10:12

Темп роста мировой экономики будет одним из самых низких за последние десятилетия

Рост мировой экономики в 2023 году замедлится и составит 1,9% по сравнению с 3% в 2022 году. Это будет один из самых низких темпов роста экономики за последние десятилетия, если не учитывать финансовый кризис 2007-2008 годов и разгар пандемии COVID-19.

Об этом говорится в отчете «Мировое экономическое положение и перспективы 2023 года» от ООН.

Выводы сделаны на фоне пандемии COVID-19, российской войны против Украины и, как следствие, продовольственного и энергетического кризисов, резкого роста инфляции, сокращения долгов и чрезвычайной климатической ситуации.

Согласно отчету, перспективы рецессии в течение года угрожают как развитым, так и развивающимся странам.

Импульс роста значительно ослаб в Соединенных Штатах, Европейском Союзе и других развитых экономиках в 2022 году. Это негативно повлияло на остальную мировую экономику разными способами, отмечают в ООН.

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Ухудшение мировых финансовых условий в сочетании с сильным курсом доллара усилило фискальную и долговую уязвимость в развивающихся странах.

Анализ показал, что более 85% центральных банков по всему миру усилили монетарную политику и быстро повысили процентные ставки с конца 2021 года, чтобы обуздать инфляционное давление и избежать рецессии.

Глобальная инфляция, достигшая максимума за несколько десятилетий в 9% в 2022 году, по прогнозам, уменьшится, но останется высокой на уровне 6,5% в 2023 году.

По оценкам экспертов ООН, в целом экономические перспективы «мрачные и неопределенные», а прогноз глобального роста умеренно повысится до 2,7 процента в 2024 году.

Однако, как отмечается в выводах отчета, все зависит от темпов и последовательности дальнейшего усиления монетарной политики, хода и последствий российского вторжения в Украину и возможных сбоев в цепочке поставок.

Эксперты ООН призывают правительства избегать жесткой бюджетной экономии, которая непропорционально повлияла на наиболее уязвимые группы населения, и разработать систему социальной защиты и обеспечения постоянной поддержки через адресные и временные субсидии, а также, возможно, снизить налоги или таможенные пошлины.

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