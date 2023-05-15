Телевизоры Skyworth A7D поступили в продажу — Finance.ua
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Телевизоры Skyworth A7D поступили в продажу

Фондовый рынок
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Телевизоры Skyworth A7D поступили в продажу
Телевизоры Skyworth A7D поступили в продажу
Компания Skyworth сообщила, что новые телевизоры серии A7D поступили в продажу. Особенностью телевизора является ультратонкий корпус толщиной 39,9 мм. За счет такого дизайна новые телевизоры Skyworth можно спутать с картинами (по аналогии с Samsung The Frame TV). Команда Skyworth по исследованиям и разработкам преодолела множество технических затруднений, включая отвод тепла.
Серия телевизоров оснащена двумя ядрами Cortex-A55 и двумя Cortex-A75, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Покупателям доступны модели с экранами диагональю 64, 75 и 85 дюймов. Пиковая яркость составляет 1000 кд/м2. Они оснащены акустической системой Skyworth 2.1 с общей мощностью 65 Вт динамиков и встроенным сабвуфером мощностью 25 Вт.
Телевизоры получили полноценный интерфейс HDMI 2.1 со скоростью 48 Гбит/с, поддержку разрешения 4K при частоте 240 Гц и переменной частоты обновления VRR, автоматическую низкую задержку ALLM, а также разъемы USB 3.0. 85-дюймовая модель стоит 2000 долларов в Китае.
По материалам:
Portaltele
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