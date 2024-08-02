Telegram выпустил большое обновление — Finance.ua

Telegram выпустил большое обновление 02.08.2024, 01:14 — Технологии&Авто

Telegram выпустил большое обновление

Команда популярного мессенджера Telegram выпустила большое обновление для сервиса и клиентов.

Апдейт добавляет Telegram-браузер с поддержкой нескольких вкладок, мини-магазин приложений, новый тип мини-приложений, возможность дарить звезды друзьям и многое другое.

Во встроенном браузере теперь можно сворачивать страницы и открывать их с нижней панели. Также браузер поддерживает просмотр децентрализованных сайтов сети TON во всех мобильных клиентах и ​​официальных программах для компьютеров.

Когда пользователь получает новое сообщение, он может спокойно перейти в чат, не теряя открытые веб-страницы, статьи или игры в мини-приложениях. Можно также добавить страницу в закладки, чтобы вернуться к ней позже.

В разделе поиска появилась новая вкладка «Программы» со списком мини-приложений пользователя и подборкой популярных мини-приложений. Разработчики теперь могут загружать видео и снимки экрана, чтобы пользователи знали, чего ожидать от мини-приложений.

Мини-программы теперь могут создавать уникальный контент специально для публикации в виде историй в Telegram, например таблицы рекордов или сгенерированные ИИ видео.

Звезды Telegram можно приобрести в подарок для своих контактов. Среди других новшеств — возможность использовать вспышку для записи видеосообщений, добавление виджета с информацией о текущей погоде к историям и установка любого кадра в качестве обложки видеоистории.

iTechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.