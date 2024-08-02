Telegram выпустил большое обновление — Finance.ua

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Telegram выпустил большое обновление

Технологии&Авто
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Telegram выпустил большое обновление
Telegram выпустил большое обновление
Команда популярного мессенджера Telegram выпустила большое обновление для сервиса и клиентов.
Апдейт добавляет Telegram-браузер с поддержкой нескольких вкладок, мини-магазин приложений, новый тип мини-приложений, возможность дарить звезды друзьям и многое другое.
Во встроенном браузере теперь можно сворачивать страницы и открывать их с нижней панели. Также браузер поддерживает просмотр децентрализованных сайтов сети TON во всех мобильных клиентах и ​​официальных программах для компьютеров.
Telegram выпустил большое обновление
Когда пользователь получает новое сообщение, он может спокойно перейти в чат, не теряя открытые веб-страницы, статьи или игры в мини-приложениях. Можно также добавить страницу в закладки, чтобы вернуться к ней позже.
В разделе поиска появилась новая вкладка «Программы» со списком мини-приложений пользователя и подборкой популярных мини-приложений. Разработчики теперь могут загружать видео и снимки экрана, чтобы пользователи знали, чего ожидать от мини-приложений.
Telegram выпустил большое обновление
Мини-программы теперь могут создавать уникальный контент специально для публикации в виде историй в Telegram, например таблицы рекордов или сгенерированные ИИ видео.
Звезды Telegram можно приобрести в подарок для своих контактов. Среди других новшеств — возможность использовать вспышку для записи видеосообщений, добавление виджета с информацией о текущей погоде к историям и установка любого кадра в качестве обложки видеоистории.
По материалам:
iTechua
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