Telegram ввел новые функции — Finance.ua

Telegram ввел новые функции
Telegram представил последнее обновление в текущем году. Так, администраторам предоставили возможность выделять свои каналы дизайнерскими инструментами. А обычные пользователи теперь могут репостить их истории себе.
Что касается редактуры в каналах, то для привлечения внимания подписчиков можно будет редактировать цвет названия и фон постов, а еще цвет и логотип обложки в профиле. Админам дали право устанавливать эмодзи-статусы и обои, видимые для посетителей. Разнообразие настроек зависит от уровня канала.
Обычные пользователи каналов могут репостить не только простые сообщения, но и фото, файлы, голосовые и видеосообщения. В редакторе фото появилась возможность удалять фон. Функция поддерживается операционными системами iOS 17 или Android 7.
Фото: Telegram
Поделиться новостью