Telegram ввел новые функции — Finance.ua

Telegram ввел новые функции 29.12.2023, 01:05 — Технологии&Авто

Telegram представил последнее обновление в текущем году. Так, администраторам предоставили возможность выделять свои каналы дизайнерскими инструментами. А обычные пользователи теперь могут репостить их истории себе.

Что касается редактуры в каналах, то для привлечения внимания подписчиков можно будет редактировать цвет названия и фон постов, а еще цвет и логотип обложки в профиле. Админам дали право устанавливать эмодзи-статусы и обои, видимые для посетителей. Разнообразие настроек зависит от уровня канала.

Обычные пользователи каналов могут репостить не только простые сообщения, но и фото, файлы, голосовые и видеосообщения. В редакторе фото появилась возможность удалять фон. Функция поддерживается операционными системами iOS 17 или Android 7.

Фото: Telegram

ТоНеТо По материалам:

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