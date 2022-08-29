Телефоны будут подключаться к спутникам: T-Mobile и SpaceX объявили о сотрудничестве — Finance.ua
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Телефоны будут подключаться к спутникам: T-Mobile и SpaceX объявили о сотрудничестве

Технологии&Авто
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Телефоны будут подключаться к спутникам: T-Mobile и SpaceX объявили о сотрудничестве
Телефоны будут подключаться к спутникам: T-Mobile и SpaceX объявили о сотрудничестве
Компания Илона Маска SpaceX и оператор мобильной связи T-Mobile объявили о сотрудничестве. Они обещают, что уже в 2023 телефоны смогут подключаться к спутниковому интернету в определенной зоне покрытия.
Об этом рассказали Илон Маск и CEO мобильного оператора Майк Сивертон на совместной презентации.
Что произошло? T-Mobile планирует избавиться от мертвых мобильных зон из-за подключения к спутниковому интернету Starlink. Компании объявили о сотрудничестве и запуске программы «Покрытие сверх и за пределами» для мобильных телефонов. Смартфон будет подключаться к спутниковому интернету, что обеспечит скорость от приблизительно 2 до 4 МБ/с. Этого достаточно, чтобы, например, отправлять голосовые сообщения.

Как все будет работать

Для реализации проекта будут использоваться спутники Starlink второго поколения. Илон Маск говорит, что у них большие антенны диаметром от пяти до шести метров. Эти спутники могут передавать сигнал непосредственно на мобильный телефон.
Что будет дальше? Также компании предлагают сотрудничество и другим мобильным операторам по всему миру. Сивертон добавил, что клиенты их компании смогут воспользоваться услугой в любой стране.
Кроме того, в Twitter Маск заявил, что эту технологию будет использовать и его другая компания — Tesla. В настоящее время Tesla пользуется сетью AT&T для рендеринга трафика в реальном времени, карт спутникового просмотра и потоковой передачи музыки.
Напомним, на днях SpaceX снизила абонентскую плату за Starlink в ряде стран. В частности, в Украине стоимость снизилась почти вдвое.
По материалам:
vctr.media
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