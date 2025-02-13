Техосмотр 2025: кто и когда должен проходить — Finance.ua

Техосмотр 2025: кто и когда должен проходить
В Украине водители должны проходить обязательный технический осмотр автомобиля. Правила проведения техосмотра авто утверждены приказом Министерства инфраструктуры № 106 и Законом Украины О дорожном движении. Его проводят учреждения, аккредитованные министерством.
Об этом пишет NV.
Техосмотр обязателен для авто, которые используются для езды по магистральным дорогам, независимо от формы регистрации собственности.
В 2025 году периодический техосмотр обязателен для такого автотранспорта:
- большие грузовые авто, старше одного года — один раз в год;
- автобусы, находящиеся в эксплуатации более двух лет — раз в шесть месяцев;
- грузопассажирские авто весом до 3,5 т, старше двух лет — один раз в два года;
- легковые автомобили, которыми пользуются для работы в такси, старше двух лет — один раз в год;
- колесные тракторы, эксплуатируемые более двух лет — один раз в два года;
- специализированный автотранспорт (транспорт для устранения аварий и уборки, автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, техническая и медицинская помощь) — ежегодно;
- колесно-транспортные средства, привлеченные для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов — один год со дня изготовления транспортного средства и каждые шесть месяцев после этого.
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Обязательный техосмотр могут не проходить:
- все автомобили, прицепы и полуприцепы для них независимо от срока эксплуатации, если они не ведут деятельность, которая предполагает получение прибыли;
- новые легковые автомобили и прицепы, используемые для коммерческих перевозок, срок эксплуатации которых не более двух лет.
Какие документы требуются для прохождения техосмотра
Для техосмотра авто необходимы следующие документы:
- техпаспорт;
- паспорт владельца авто;
- доверенность на право прохождения техконтроля.
Если техосмотр проводит юридическое лицо, еще нужна копия свидетельства о госрегистрации.
Стоимость услуг и штрафы предусмотрены за нарушение правил техосмотра
Стоимость техосмотра составляет:
- от 1120 грн — для легковых автомобилей;
- от 1260 грн — для автобусов массой до 5 тонн;
- от 1344 грн — для автобусов массой более 5 тонн;
- от 1260 грн — для грузовиков до 12 тонн;
- от 1440 грн — для грузовых машин массой более 12 тонн.
Техосмотр прицепов начинается от 1120 грн для самых легких моделей. За прицеп массой более 10 тонн придется заплатить 1322 грн.
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В случае нарушения правил техосмотра транспорта, а именно проведение его несвоевременно, владельцу авто назначается штраф в размере 340 грн.
Повторное нарушение в течение того же года карается штрафом от 850 до 1700 грн. В таком случае нарушителю грозит лишение водительского удостоверения сроком от 3 до 6 месяцев или даже административный арест на 5−10 суток.
Изменения в техосмотре в 2025 году
1. Новая периодичность. Для легковых автомобилей, используемых юридическими лицами, техосмотр производится раз в два года. Грузовые автомобили, автобусы и такси проходят осмотр ежегодно.
2. Санкции за несоблюдение технических стандартов. Кроме штрафов за отсутствие техосмотра предусмотрена ответственность за несоблюдение технических стандартов транспортного средства. Это может включать в себя санкции за неисправные тормозные системы, повреждения кузова или шины, которые не отвечают требованиям.
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