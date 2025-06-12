Технология 5-минутной зарядки электромобилей — Finance.ua

Технология 5-минутной зарядки электромобилей
Китайский производитель электромобилей BYD планирует внедрение сети сверхбыстрых зарядных станций по всей Европе. Об этом заявила вице-президент компании Стелла Ли во время пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Electrek.
Она подчеркнула, что новая технология не только обеспечит быструю зарядку современных моделей, но и сократит время пополнения энергии для более старых электромобилей примерно на 30%.
В основе новой технологии лежит 1000-вольтовая система, уже используемая в Китае. Она способна пополнить запас хода автомобиля на 400 км всего за 5 минут.
BYD планирует развернуть новую инфраструктуру в Европе в течение следующих 12 месяцев, начиная с дилерских центров. Компания также привлекает локальных партнеров для ускорения процесса. Внедрение таких станций призвано сделать зарядку электротранспорта более удобной и быстрой, приблизив ее по времени к заправкам традиционных автомобилей.
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