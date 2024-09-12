Технические характеристики иранских баллистических ракет Fath-360, которые получила россия Сегодня 23:08 — Технологии&Авто

Согласно сообщению The Wall Street Journal, Иран передал государству-террористу российской федерации баллистические ракеты ближнего действия, включая Fath-360.

Информация подкрепляется данными от двух европейских источников, отметивших, что российские военные проходят обучение в Иране для использования системы ракет Fath-360. По данным, контракт на поставку сотен ракет был подписан в декабре 2023 года.

Fath-360 — это ракета с максимальной дальностью 120 км и боевой частью весом 150 кг, способная достигать скорости от 3 до 4 Маха. Она использует сочетание инерционной и спутниковой навигации для достижения точности до 30 метров.

Хотя западные СМИ активно распространяют информацию о поставках этих ракет в россию, Иран категорически отрицает эти отчеты. Представители Ирана в ООН заявили, что они не оказывают военной помощи ни одной из сторон в конфликте, ведь это влечет за собой человеческие потери и разрушение инфраструктуры.

Fath-360, хоть и менее точные по сравнению с американскими ракетами HIMARS, имеют преимущество в мобильности и большей дальности, что может осложнить их обнаружение и уничтожение.

noworries По материалам:

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