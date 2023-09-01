Tecno показала необычный смартфон с разворачивающимся экраном — Finance.ua

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Tecno показала необычный смартфон с разворачивающимся экраном

Технологии&Авто
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Tecno показала необычный смартфон с разворачивающимся экраном
Tecno показала необычный смартфон с разворачивающимся экраном
Производители смартфонов продолжают активно экспериментировать с гибкими дисплеями. На этот раз компания Tecno продемонстрировала необычный концепт устройства с разворачивающимся экраном — Phantom Ultimate.
Его главная фишка — дисплей. Передняя панель после нажатия кнопки способна за несколько секунд увеличивать диагональ с 6,55 дюйма до 7,11 дюйма. Механизм запускается свайпом двумя пальцами по экрану в сторону.
Сама панель представляет собой LTPO AMOLED с разрешением 2296×1596 точек и плотностью пикселей 388 на дюйм. Еще у смартфона есть небольшой мини-экран — он отображает время, дату, оповещение и уровень заряда аккумулятора.
Толщина устройства — 9,93 мм. В компании говорят, что Phantom Ultimate хорошо лежит в руке: лучшему хвату способствует текстурированная задняя крышка.
Когда подобный смартфон появится в продаже, представители Tecno не уточняют.
По материалам:
УНІАН
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