TCL представила смартфон за $104 — Finance.ua
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TCL представила смартфон за $104

Фондовый рынок
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Компания TCL представила новинку своей 30-й номерной серии — TCL 30 LE. Смартфон стал представителем ультрабюджетного ценового сегмента, получив цену 104 доллара. Об этом сообщает Gizmochina.
TCL 30 LE оснащен базовыми характеристиками и лишен сканера отпечатков пальцев — другого ждать за эту цену и не стоит. Однако нужно отдать производителю должное: он не стал устанавливать оперативную память на 2 ГБ, как делалось ранее в сегменте ультрабюджетных устройств, новинка получила 3 ГБ ОЗУ. А вот на аккумуляторе явно сэкономили — всего 3000 мАч, хотя и заявлены 24 часа автономной работы (видимо, из-за низкого разрешения экрана и экономного чипсета).
TCL представила смартфон за $104
  • Дисплей: 6,1 дюйма, 1560×720 пикселей.
  • Процессор: MediaTek Helio A22, 12 нм.
  • Оперативная память: 3 ГБ.
  • Память пользователя: 32 ГБ.
  • Основная камера: 13 Мп.
  • Фронтальная камера: 8 Мп.
  • Аккумулятор: 3000 мАч, 10 Вт (USB-C).
  • Операционная система: Android 12
По данным Gizmochina, TCL 30 LE доступен в США эксклюзивно в Verizon и Walmart. Однако о его продаже за пределами этой страны ничего не известно.
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По материалам:
Portaltele
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