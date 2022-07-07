TCL представила смартфон за $104 — Finance.ua

TCL представила смартфон за $104 Сегодня 05:58 — Фондовый рынок

Компания TCL представила новинку своей 30-й номерной серии — TCL 30 LE. Смартфон стал представителем ультрабюджетного ценового сегмента, получив цену 104 доллара. Об этом сообщает Gizmochina.

TCL 30 LE оснащен базовыми характеристиками и лишен сканера отпечатков пальцев — другого ждать за эту цену и не стоит. Однако нужно отдать производителю должное: он не стал устанавливать оперативную память на 2 ГБ, как делалось ранее в сегменте ультрабюджетных устройств, новинка получила 3 ГБ ОЗУ. А вот на аккумуляторе явно сэкономили — всего 3000 мАч, хотя и заявлены 24 часа автономной работы (видимо, из-за низкого разрешения экрана и экономного чипсета).

Дисплей: 6,1 дюйма, 1560×720 пикселей.

Процессор: MediaTek Helio A22, 12 нм.

Оперативная память: 3 ГБ.

Память пользователя: 32 ГБ.

Основная камера: 13 Мп.

Фронтальная камера: 8 Мп.

Аккумулятор: 3000 мАч, 10 Вт (USB-C).

Операционная система: Android 12

По данным Gizmochina, TCL 30 LE доступен в США эксклюзивно в Verizon и Walmart. Однако о его продаже за пределами этой страны ничего не известно.

Portaltele По материалам:

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