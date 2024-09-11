Тайвань за месяц экспортировал микросхем на 44 миллиарда долларов — Finance.ua
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Тайвань за месяц экспортировал микросхем на 44 миллиарда долларов

Технологии&Авто
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Тайвань за месяц экспортировал микросхем на 44 миллиарда долларов
Тайвань за месяц экспортировал микросхем на 44 миллиарда долларов
Искусственный интеллект увеличил спрос на микросхемы в десятки раз. Это стало золотой возможностью для Тайваня — одного из самых крупных производителей.

Успех на десятки миллиардов

Как сообщило Министерство финансов Тайваня, в августе экспорт микросхем превысил все ожидания и достиг рекордного показателя. Растущий спрос позволил местной отрасли продать товаров на 44 миллиарда.
Аналитики прогнозировали рост экспорта на 7,35%, а он подскочил на 16,8%. Интересно, что экспорт микросхем из Тайваня растет уже 10-й месяц подряд.
Стоимость экспорта в августе достигла рекорда, поскольку бизнес ИИ и высокопроизводительных вычислений продолжал развиваться, а международные бренды накапливали новые продукты, говорится в сообщении местного министерства.
В Тайване ожидают, что новый рекорд — это далеко не предел и рост продолжится. Именно сейчас экспорт микрочипов должен вступить в пиковый сезон, ведь западные рынки будут медленно готовиться к праздничным покупкам.
TSMC — крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, являющийся главным поставщиком для Apple, Nvidia и других технологических гигантов, поэтому проблем со спросом точно не будет.
По материалам:
Телеканал 24
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