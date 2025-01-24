Тайваньские инвесторы приобрели рекордные объемы американских активов в 2024 году — Finance.ua

Тайваньские инвесторы приобрели рекордные объемы американских активов в 2024 году Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

Тайваньские инвесторы приобрели рекордные объемы американских активов в 2024 году

Розничные торговцы Тайваня купили чистую рекордную сумму американских активов в прошлом году, поскольку домохозяйства выходят за рамки традиционных страховых продуктов в поисках более высоких прибылей.

Об этом пишет Bloomberg.

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Розничные инвесторы вложили около 105,5 млрд тайваньских долларов (3,2 млрд долларов) в американские акции, биржевые фонды и облигации в 2024 году. Согласно данным Тайваньской ассоциации ценных бумаг, это исторический максимум.

Притоки тайваньских инвестиций в три американских актива также достигли рекордных уровней в прошлом году.

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Переориентация на иностранные инструменты происходит и в других частях Азии. В Японии спрос розничных инвесторов на иностранные акции давит на иену, добавляя к рискам снижения, вызванным пошлинами Дональда Трампа и большим разрывом в процентных ставках с США.

Економічна Правда По материалам:

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