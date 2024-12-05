Партнерами одобрены инвестиции Украине в объеме более 1 млрд евро — Зеленский Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Партнеры одобрили инвестиции в Украине на сумму 1,3 млрд евро от ЕБРР для развития инфраструктуры и энергетики. Зеленский также сообщил о координации работы правительства по отопительному сезону и прифронтовым регионам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры одобрили инвестиции Украине в объеме 1,3 млрд евро, которые пойдут на энергетику. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.

Также он отметил, что была скоординирована работа правительства на декабрь, особенно работа с прифронтовыми регионами. Все, что касается отопительного сезона, финансов, энергетики, вопросов безопасности.

Украина подписала меморандум о взаимопонимании с МБРР по обмену знаниями и поддержке реформ. Стороны обсудили финансирование проектов восстановления и поддержку Плана внутренней устойчивости.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.