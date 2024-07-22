Тайные покупатели активно скупают СПГ-танкеры для «теневого флота» россии, — FT Сегодня 13:34

Ажиотаж с покупкой привел к росту цен на старые танкеры, поскольку тайные покупатели, подозреваемые в связях с россией, стали накапливать десятки судов для перевозки сжиженного природного газа. Это свидетельствует, что москва расширяет свой «теневой флот» энергетических танкеров, пишет Financial Times

Инсайдеры судоходной отрасли рассказали, что группа ранее неизвестных компаний, преимущественно зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах, за последний год приобрела много судов для перевозки СПГ. Это привело к росту рыночных цен, особенно на старейшие танкеры.

Отмечается, что ажиотажная покупка — эхо того, как москва создала «теневой флот» танкеров для транспортировки нефти по всему миру в условиях западных санкций. рф часто использует ОАЭ как центр для торговли энергоносителями. Хотя на продажу российского СПГ западные санкции оказывают меньше влияния, чем на нефть, москва готовится к усилению ограничений.

Начиная со второго квартала 2023 года более 50 судов для перевозки СПГ сменили владельцев на компании, расположенные в ОАЭ, согласно данным консалтинговой компании по управлению рисками для судовладельцев и правительств Windward. До этого подобные сделки были редкостью.

Команда группы по отслеживанию судов Kpler заявила, что происходящее на рынке танкеров для перевозки СПГ указывает «на сложную сеть морских операций, потенциально связанных с российскими интересами». Некоторые из базирующихся в Дубае групп имеют непрозрачные структуры собственности, похожие на те, что управляют «теневым флотом» нефтяных танкеров москвы.

Некоторые из недавно приобретенных судов для перевозки СПГ сейчас курсируют по маршрутам, которые традиционно используются для транспортировки газа из россии. В частности, загружают газ из Ямала — флагманского экспортного терминала россии, еще не пострадавшего от санкций.

Ставка на СПГ

По словам журналистов, СПГ приобретает все большее значение для российской экономики военного времени, обеспечивая ценный доход после потери трубопроводного экспорта в Европу. И ЕС, и Азия, крупные рынки сбыта российского СПГ, воздержались от введения запрета на импорт во избежание перебоев на мировом газовом рынке.

Но Запад начал делать шаги по ограничению торговли. В июне ЕС одобрил ограничения, запрещающие разгрузку российского СПГ с крупных ледоколов на меньшие суда в портах ЕС. Это значительно ограничивает возможности россии по распространению своего газа по всему миру. Крупный российский СПГ-проект «Арктик СПГ-2» также подвергся санкциям со стороны США, что делает все более сложным отгрузку, говорится в статье.

Трейдеры говорят, что более непрозрачные флоты могут облегчить торговлю по проектам, находящимся под санкциями. Увеличение закупки привело к росту цен на более дешевые и менее эффективные СПГ-суда старше 15 лет. Одно судно СПГ, построенное в 2007 году, было продано примерно за 50 миллионов долларов в 2022 году. Однако в текущем году цена выросла до 80 миллионов долларов.

УНІАН По материалам:

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