TAX Control: с начала года поступило более 150 сообщений о нарушении

С начала 2026 года на электронный сервис TAX Control в ГНС поступило более 150 сообщений о возможных нарушениях законодательства, контроль за которым возложен на органы ГНС.
Благодаря таким сообщениям к отдельным нарушителям уже применены финансовые санкции на сумму более 1,6 млн гривен.

Граждане сообщали о:

  • неприменении РРО/ПРРО, невыдача фискального чека — 54% от общего количества сообщений;
  • деятельности без государственной регистрации — 25%;
  • других нарушениях — 21%.

Чаще всего нарушения касались города Киева, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Запорожской, Киевской и Винницкой областей.

Где сообщить о нарушении

Напомним, граждане имеют возможность сообщить о случаях нарушения законодательства через электронный сервис TAX Control.
Цифровой инструмент «TAX Control» размещен на веб-портале ГНС в правом верхнем углу — нужно лишь нажать виджет «TAX Control» и отправить сообщение.
Такое взаимодействие помогает проявлять теневую деятельность и способствует формированию честной бизнес-среды.
Все полученные сообщения обрабатываются территориальными органами ГНС и используются при организации мероприятий налогового контроля.
По материалам:
Finance.ua
Налоги
Также по теме
Также по теме
