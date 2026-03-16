TAX Control: с начала года поступило более 150 сообщений о нарушении
С начала 2026 года на электронный сервис TAX Control в ГНС поступило более 150 сообщений о возможных нарушениях законодательства, контроль за которым возложен на органы ГНС.
Благодаря таким сообщениям к отдельным нарушителям уже применены финансовые санкции на сумму более 1,6 млн гривен.
Граждане сообщали о:
- неприменении РРО/ПРРО, невыдача фискального чека — 54% от общего количества сообщений;
- деятельности без государственной регистрации — 25%;
- других нарушениях — 21%.
Регионы
Чаще всего нарушения касались города Киева, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Запорожской, Киевской и Винницкой областей.
Где сообщить о нарушении
Напомним, граждане имеют возможность сообщить о случаях нарушения законодательства через электронный сервис TAX Control.
Цифровой инструмент «TAX Control» размещен на веб-портале ГНС в правом верхнем углу — нужно лишь нажать виджет «TAX Control» и отправить сообщение.
Такое взаимодействие помогает проявлять теневую деятельность и способствует формированию честной бизнес-среды.
Все полученные сообщения обрабатываются территориальными органами ГНС и используются при организации мероприятий налогового контроля.
Поделиться новостью
