TAX Control: с начала года поступило более 150 сообщений о нарушении Сегодня 09:44 — Казна и Политика

С начала 2026 года на электронный сервис TAX Control в ГНС поступило более 150 сообщений о возможных нарушениях законодательства, контроль за которым возложен на органы ГНС.

Благодаря таким сообщениям к отдельным нарушителям уже применены финансовые санкции на сумму более 1,6 млн гривен.

Граждане сообщали о:

неприменении РРО/ПРРО, невыдача фискального чека — 54% от общего количества сообщений;

деятельности без государственной регистрации — 25%;

других нарушениях — 21%.

Регионы

Чаще всего нарушения касались города Киева, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Запорожской, Киевской и Винницкой областей.

Где сообщить о нарушении

Напомним, граждане имеют возможность сообщить о случаях нарушения законодательства через электронный сервис TAX Control.

Цифровой инструмент «TAX Control» размещен на веб-портале ГНС в правом верхнем углу — нужно лишь нажать виджет «TAX Control» и отправить сообщение.

Такое взаимодействие помогает проявлять теневую деятельность и способствует формированию честной бизнес-среды.

Все полученные сообщения обрабатываются территориальными органами ГНС и используются при организации мероприятий налогового контроля.

