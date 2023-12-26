Таунхаус из фильма «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» продают за $6,7 миллиона — Finance.ua

Таунхаус из фильма «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» продают за $6,7 миллиона Сегодня 18:00 — Недвижимость

Таунхаус из фильма «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» продают за $6,7 миллиона, Фото: Daily Mail

Таунхаус из фильма «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» продается за $6,7 миллиона. Речь идет о доме дяди Кевина, в котором мальчик делал ловушки для «липких бандитов».

Об этом пишет Daily Mail.

Дом расположен на Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке по адресу 51 West 95th Street и имеет четыре спальни и пять ванных комнат. Его кардинально отремонтировали после съемок фильма «Один дома», так что теперь дом не похож на свой предыдущий, «фильмовый» вариант.

Фото: Daily Mail

Нынешние владельцы приобрели таунхаус в 2009 году. Семья, которая сейчас там живет, до сих пор получает на Рождество письма от детей, в которых они рассказывают о фильме «Один дома». Иногда дом и его двор фотографируют фанаты фильма.

Фото: Daily Mail

Таунхаус изначально продавался за $7,65 миллиона, когда его впервые выставили на продажу в марте, но уже в апреле цена снизилась до $7,1 миллиона. В июне цена опустилась до 6,7 миллиона долларов.

Справка Finance.ua:

ранее NYT подсчитало состояние семьи Маккалистеров из фильма «Один дома». В 1990 году их дом был доступен только 1% американских семей. Их годовой доход должен был составлять $305 тысяч (в 2022 году это было бы примерно $665 тысяч).

theБабель По материалам:

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