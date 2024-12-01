Tatra Trucks показала новые армейские вездеходы Force — Finance.ua
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Tatra Trucks показала новые армейские вездеходы Force

Фондовый рынок
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Tatra Trucks показала новые армейские вездеходы Force
Tatra Trucks показала новые армейские вездеходы Force
Компания Tatra Trucks открыла занавес над новыми вариантами армейских грузовиков Force, которые выйдут на рынок в 2025 году.
На фото можно увидеть как бортовые версии, в том числе 8×8, так и автомобили со специализированными кузовными надстройками.
Это машина Force 8×8 c системой погрузки-разгрузки LHS (типа мультилифт) для перевозки грузовых контейнеров ISO 668, а также платформ стандарта NATO STANAG 2413 и соответствующих модулей.
Продемонстрировано изображение автотопливозаправщиков — с колесной формулой 4×4 и 8×8.
Отметим, что полноприводная модель Force третьего поколения дебютировала в 2023 году и ее пожарные исполнения сегодня уже находятся в производстве. А этим летом на выставке вооружений Eurosatory 2024 в Париже состоялась премьера и военного варианта — машины 6×6 с бортовой тентованной платформой.
По материалам:
autocentre.ua
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