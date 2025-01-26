Tata представила новый доступный премиальный электрокроссовер (фото) — Finance.ua

Tata представила новый доступный премиальный электрокроссовер (фото) 26.01.2025, 00:24 — Технологии&Авто

Tata представила новый доступный премиальный электрокроссовер (фото)

На автошоу в Нью-Дели дебютировала новая Tata Avinya X. Концепт является предвестником будущего роскошного электрокроссовера, который выйдет на рынок в 2026 году.

Подробности авто раскрыли на официальном сайте Tata.

Электромобиль Tata Avinya X — среднеразмерный спортивный кроссовер со стремительным дизайном.

У него высокая оконная линия и большой угол наклона переднего и заднего стекла. Автомобиль получил тоненькие светодиодные фары и фонари.

В основе Tata Avinya X лежит совершенно новая электрическая платформа EMA. Ее разработали специалисты Jaguar Land Rover, и именно на ней построят новые Range Rover Evoque и Velar.

В салоне преобладает минималистский стиль. Внутри почти нет кнопок, однако, хватает отсеков для мелких вещей.

Tata Avinya X получила узкий цифровой приборный щиток и большой тачскрин. Как спереди, так и сзади установлены отдельные кресла.

Характеристики Tata Avinya X пока держат в секрете, однако известно, что электрокроссовер получит мощные силовые установки, а его запас хода превысит 500 км.

Фокус По материалам:

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