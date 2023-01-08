Tata готовит молодежный электрокроссовер за $12 500 с запасом хода более 300 км (фото) — Finance.ua
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Tata готовит молодежный электрокроссовер за $12 500 с запасом хода более 300 км (фото)

Технологии&Авто
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Tata готовит молодежный электрокроссовер за $12 500 с запасом хода более 300 км (фото)
Tata готовит молодежный электрокроссовер за $12 500 с запасом хода более 300 км (фото)
Новая Tata Punch 2023 получит электрическую версию. Компактный кроссовер презентуют 13 января на автошоу в Дели. Об этом стало известно изданию Autocar.
Электромобиль Tata Punch EV вряд ли будет слишком отличаться внешне от бензиновой версии и сохранит выразительный дизайн с расширенными крыльями, «двухэтажной» передней оптикой и спрятанными ручками задних дверей. Скорее всего, ограничатся изменениями бамперов и декора в передней части авто.
Кроссовер Tata Punch EV позиционируют, как топовую версию модели, то есть он будет в максимальной комплектации. Электрокар получит цветной дисплей на щитке приборов, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида и датчик дождя.
Tata готовит молодежный электрокроссовер за $12 500 с запасом хода более 300 км (фото)
Характеристики модели пока держатся в секрете, но, скорее всего, силовые установки позаимствуют у другого бюджетного электрокара Tata Tiago EV. Это значит, что в базовой версии установят 61-сильный мотор и батарею на 19,2 кВт∙ч, а запас хода составит примерно 250 км. Топовый вариант получит мотор на 74 л. с. и батарею емкостью 24 кВт∙ч, а запас хода превысит 300 км.
Tata готовит молодежный электрокроссовер за $12 500 с запасом хода более 300 км (фото)
Электрокроссовер Tata Punch EV поступит в производство с июня 2023 и вскоре стартуют продажи. Стоимость будет примерно на 1500 долларов больше топовой бензиновой версии, то есть составит около 12 500 долларов. Запланирован такжн экспорт модели в другие страны.
По материалам:
Фокус
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