Таскомбанк Тигипко купил ипотечный портфель банка Аркада — Finance.ua

Таскомбанк Тигипко купил ипотечный портфель банка Аркада Сегодня 15:33 — Фондовый рынок

20 июня состоялся голландский аукцион по продаже кредитного портфеля физических лиц банка Аркада: 399 кредитов обеспечены ипотекой, 1 беззалоговый. Все кредиты номинированы в гривне. Об этом стало известно по данным на сайте Prozorro.Sale.

Кто участвовал в аукционе

ООО «Цикл финанс», с окончательным предложением 43 728 723,99 грн и Таскомбанк с окончательным предложением 45 550 754,14 грн, которое и стало победным.

Что известно об аукционе

Аукцион планировался в таком формате, что во время него первоначальная стоимость лота пошагово снижается, пока кто-то из участников не остановит снижение. Далее следует этап закрытых ценовых предложений: остальные участники могут предложить цену выше зафиксированной.

Победителем становится тот, кто предложил самую большую сумму. Однако тот участник, который остановил понижение на первом этапе, имеет право последнего хода и может перебить максимальную цену соперника на третьем этапе, отмечают в описании лота.

Справка Finance.ua:

25 августа 2020 г. правление Национального банка приняло решение об отнесении АО АКБ «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Проблемы в банке с капиталом возникли из-за потери основного актива — здания головного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве. 27 августа ФГВФЛ выставил активы банка на продажу.

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