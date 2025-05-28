Медиакомпания Трампа хочет привлечь $3 млрд для покупки биткоинов — FT — Finance.ua
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Медиакомпания Трампа хочет привлечь $3 млрд для покупки биткоинов — FT

Фондовый рынок
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Медиакомпания Трампа хочет привлечь $3 млрд для покупки биткоинов — FT
Медиакомпания Трампа хочет привлечь $3 млрд для покупки биткоинов — FT
Медиакомпания семьи Трампа, Trump Media & Technology Group (TMTG), планирует собрать $3 млрд для инвестирования в криптовалюты, в том числе биткоин. TMTG, которая управляет приложением Truth Social, хочет привлечь $2 млрд через продажу акций и $1 млрд через конвертируемые облигации.
Об этом пишет FT со ссылкой на шесть источников.
TMTG планирует объявить о привлечении капитала перед конференцией криптоинвесторов в Лас-Вегасе на этой неделе, где выступят вице-президент Джеймс Дэвид Уэйнс, сыновья Трампа Дональд-младший и Эрик, а также «криптокороль» Дэвид Сакс.

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Размер привлечения средств недавно увеличили из-за высокого спроса, рассказали два собеседника издания. Условия, сроки и объем сделки еще могут измениться.
Компания планирует продать акции по рыночной цене, которая на закрытии торгов в пятницу составила $25,72 за акцию, оценивая TMTG в $6 млрд. Брокерами сделки могут стать ClearStreet и BTIG. TMTG также готовится запустить биржевой фонд (ETF), ориентированный на криптовалюты.

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TMTG в заявлении резко раскритиковала FT, назвав ее журналистов «глупыми» и источники «еще глупее», но не предоставила комментариев. Представители Дональда-младшего и Белого дома также не ответили на запросы.
Как отметило издание, стратегия TMTG подобна подходу компании MicroStrategy, которая привлекла миллиарды из-за долгов и акций для покупки биткоинов, что подняло ее рыночную стоимость до $100 млрд.
Семья Трампа активно продвигает криптовалюту: они выпустили NFT-карты, два мемкоина и имеют доли в American Bitcoin и World Liberty Financial На прошлой неделе Трамп организовал гала-ужин для инвесторов своего мемкоина в резиденции вблизи Вашингтона.
По материалам:
Forbes.ua
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