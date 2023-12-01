Таскомбанк и Mastercard продолжают дарить грандиозный кешбек и подарки! — Finance.ua
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Таскомбанк и Mastercard продолжают дарить грандиозный кешбек и подарки!

Фондовый рынок
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Таскомбанк и Mastercard продолжают дарить грандиозный кешбек и подарки!
Таскомбанк и Mastercard продолжают дарить грандиозный кешбек и подарки!
«Черная пятница» прошла, а кешбеки остались — в ТАСКОМБАНКЕ продолжается третий этап совместной с Мastercard акции «Black кешбек». Заряжайтесь покупками с картами ТАСКОМБАНК Мastercard.
До 6 декабря получайте кешбек за расчеты кредитными картами ТАСКОМБАНКА — VERY CARD, PUDRA CARD и Большая пятерка — за покупки в категориях:
· техника,
· магазины розничной торговли и маркетплейсы,
· товары для дома,
· одежда и обувь,
· спорт и фитнес,
· косметика.
А также принимайте участие в розыгрыше сертификата giftmall на 40 000 грн.
Для участия в розыгрыше сертификата оплачивайте за покупки от 300 гривен любой картой Mastercard, эмитированной ТАСКОМБАНКОМ, до 6 декабря 2023 года включительно. Чем больше оплат, тем больше шансов на выигрыш.
Розыгрыш сертификатов состоится при помощи сервиса random.org
Хотите получить кешбек, но не имеете карты?
Оформляйте Very Card онлайн в приложении TAS2U и получайте повышенный кешбек в сезон скидок: скачать.
Правила акции «Black кешбек»
Акция действует с 27.11.2023 до 06.12.2023 на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия. Лицензия НБУ № 84 от 25.10.2011. Регистрация НБУ № 45 от 21.10.1991
По материалам:
Таскомбанк
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