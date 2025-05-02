ТАС Тигипко начинает строительство завода по производству соков в Черновицкой области — Finance.ua

ТАС Тигипко начинает строительство завода по производству соков в Черновицкой области Сегодня 11:35 — Фондовый рынок

ТАС Тигипко начинает строительство завода по производству соков в Черновицкой области

В селе Коболчин на Сокирянщине начинается строительство завода по производству концентрированных соков «Интерджус Буковина».

Об этом сообщил глава Черновицкого областного совета Алексей Бойко на своей странице в Telegram.

В сообщении говорится, что новое предприятие сможет перерабатывать до 1,5 тысячи тонн фруктового сырья в сутки.

Основная продукция — концентрированный яблочный сок, а также соки из местных ягод: малины, вишни, черешни, слив и т. д.

Сырье для производства планируется закупать преимущественно у фермерских хозяйств Черновицкой области и соседних регионов, что станет дополнительной поддержкой для сельхозпроизводителей.

Проект в рамках индустриального парка площадью около 12 гектаров.

В состав инфраструктуры войдут складские помещения, очистные и сушильные сооружения, административные здания, а также подъездные дороги.

Координацией всех этапов занимается инициативная кампания «Фруктовая индустрия».

Помимо основной продукции завод будет производить биогаз, полученный в процессе переработки фруктов.

Его планируют использовать для обогрева местных построек, что станет экологическим и энергоэффективным решением для общества.

Запуск производства намечен до конца текущего года.

В настоящее время идут подготовительные работы — оформление документации, регистрация и получение соответствующих разрешений.

Ожидается, что проект создаст около 150 рабочих мест и обеспечит стабильные поступления в местный бюджет.

По данным YouControl, компания «Интерджус Буковина» входит в структуру группы «ТАС».

Конечным бенефициарным владельцем является Сергей Тигипко.

В апреле Сергей Тигипко косвенно приобрел 100% акций «Идея Банка».

Українські Новини По материалам:

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