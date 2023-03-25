Тарифы на воду вырастут дважды: как изменится цена с 1 апреля — Finance.ua
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Тарифы на воду вырастут дважды: как изменится цена с 1 апреля

Личные финансы
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На холодную воду и водоотвод в Украине действуют тарифы от 1 января 2022 года. В связи с увеличением расходов водоканалов на подготовку и доставку воды тариф планировали увеличить еще в декабре прошлого года. Однако позже это решение отменили.
Теперь НКРЭКУ доработал обоснование образования тарифов и предлагает установить новые расценки постепенно: с 1 апреля и 1 июля этого года.
За 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно возрастут на 60 гривен. В апреле в среднем тариф вырастет на 12,3%, а в июле — еще на 14,1%.
Председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорит: «В отличие от тарифов на электроэнергию, к тарифам на холодную воду и водоотвод не применяются прайс-кепы. Следовательно, в случае принятия решения о введении новых тарифов, платежки украинцев изменятся. Сейчас этот вопрос предложен к обсуждению НКРЭКУ».
Следовательно, окончательное решение будет принято на заседании в форме открытого слушания в марте этого года.
В частности, проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства. С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и в то же время для обеспечения их услугами централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества, Регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов, говорится в сообщении НКРЭКУ.

Какими могут быть новые тарифы

Во время первого этапа будет пересмотрен рост тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов в среднем на 12,3%, во время второго — на 14,1%. С 1 апреля 2023 года тарифы на водоснабжение и водоотвод могут измениться следующим образом:
  • Днепроводоканал: 33,56 гривны за кубометр воды (водоснабжение — 19,48 / водоотвод — 14,08);
  • Водоканал в Ужгороде: 47,1 гривны (28,8/18,3);
  • Полтававодоканал: 38,41 гривны (20,19/18,22);
  • Житомирводоканал: 48,34 гривны (23,14/25,2);
  • Инфоксводоканал (Одесса): 39,57 гривны (20,16/19,41);
  • Ровнооблводоканал: 39,31 гривны (20,67/18,64).
  • Черниговводоканал: 38,5 гривны (19,14/19,36);
  • Черкассыводоканал: 31,1 гривны (15,75/15,37);
  • Иванофранковскводоэкотехпром: 29,5 гривны (13,77/15,82);
  • Хмельницкводоканал: 29,27 гривны (15,07/14,02);
  • Киевводоканал: 35,5 гривны (18,81/16,7);
  • Луцкводоканал: 31,71 гривны (12,87/17,22);
  • Запорожский водоканал: 28,37 гривны (19,87/11,84);
  • Винницаоблводоканал: 31,4 гривны (19,64/11,76);
  • Черновцыводоканал: 28,27 гривны (19,09/9,18);
  • Львовводоканал: 27,2 гривны (18,2/9,03);
  • Тернопольводоканал — 42,03 гривны (19,86/22,17);
  • Горводоканал СМ (Сумы) — 33,6 гривны (16,90/16,70).
  • Днепро-Кировоград — 61,72 гривны (35.076/26.652)
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Почему есть необходимость в поднятии тарифов

Структура тарифа формируется с учетом сопутствующих затрат при очистке и доставке воды. Причиной повышения явилось увеличение затрат на электроэнергию и амортизацию оборудования, а также уменьшение объемов реализации в водоканалах. Больше всего на формирование тарифа повлияли следующие составляющие:
  • цена на электроэнергию за год выросла в среднем на 18%.
  • на топливо — выросла вдвое;
  • на реагенты — выросла вдвое.
Кроме того, отмечается, что в тарифах включают инвестиционную составляющую, размер которой зависит от мер, определенных одобренной инвестиционной программой на соответствующий год.

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По материалам:
Телеканал 24
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