Тарифы на свет: сколько придется платить с 1 сентября — Finance.ua
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Тарифы на свет: сколько придется платить с 1 сентября

Личные финансы
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Тарифы на свет: сколько придется платить с 1 сентября
Тарифы на свет: сколько придется платить с 1 сентября
Тарифы на электроэнергию с 1 сентября не изменятся, однако в платежках украинцев появится новая графа.
Об этом пишет «Апостроф».

Тарифы на электроэнергию с 1 сентября

Как известно, в Украине во время действия военного положения запретили повышать коммунальные тарифы на услуги ЖКХ, в частности на электроэнергию. Поэтому бытовые потребители будут платить по прежним расценкам:
  • 1,44 грн/кВт — при условии месячного потребления до 250 кВт;
  • 1,68 грн/кВт — при условии месячного потребления более 250 кВт.
Кроме того, бытовые потребители могут уменьшить конечную сумму за использованную электроэнергию по отдельным дневным и ночным тарифам.
По двухзонному дифференцированию по промежуткам времени украинцы могут платить:
  • 50% фиксированной цены при потреблении с 23:00 до 7:00 (за часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы) — 0,72 грн/кВт и 0,84 грн/кВт при потреблении до 250 кВт и более 250 кВт соответственно;
  • 100% фиксированной цены — с 7:00 до 23:00 (остальные часы суток) — 1,44 грн/кВт и 1,68 грн/кВт при потреблении до 250 кВт и более 250 кВт соответственно.
Трехзонное дифференцирование по промежуткам времени:
  • 150% фиксированной цены — с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (в часы максимальной нагрузки энергосистемы) — 2,16 грн/кВт и 2,25 грн/кВт при потреблении до 250 кВт и более 250 кВт соответственно;
  • 100% фиксированной цены — с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 (в полупиковый период) — 1,44 грн/кВт и 1,68 грн/кВт при потреблении до 250 кВт и более 250 кВт соответственно;
  • 40% фиксированной цены — с 23:00 до 7:00 (за часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы) — 0,576 грн/кВт и 0,672 грн/кВт при потреблении до 250 кВт и более 250 кВт соответственно.

Новая графа в платежках

Нацкомиссия, занимающаяся регулированием в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление «Об утверждении изменений к правилам розничного рынка электрической энергии». Документом предусмотрен ряд шагов навстречу потребителю в аспекте защиты прав потребителей:
  • регулируется упрощенная процедура смены поставщика услуг, что позволит потребителю по сравнению с нормативно установленным сроком перехода к новому электропоставщику на 21 день осуществлять такой переход за 3 дня;
  • с целью обеспечения бытовых потребителей понятной и корректной информацией о начислении за потребленную электрическую энергию, регулятор обязал поставщиков услуг в счетах на оплату указывать информацию о начальных и конечных показаниях электрической энергии, посредством которых производятся начисления;
  • для потребителей, электроустановки которых имеют небольшую мощность до 0,1 кВт, упрощены отношения по электроснабжению — урегулированы организация коммерческого учета и определение объемов потребления без установления средств измерительной техники (счетчиков).
Таким образом госрегулятор обязал поставщиков услуг включить новую графу в счета на оплату коммунальных услуг с начальными и конечными показаниями счетчика.
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По материалам:
Апостроф
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