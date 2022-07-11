Тарифный пакет от ПУМБ «Все будет Украина» - с мыслью о потребностях вынужденно перемещенного бизнеса — Finance.ua

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Тарифный пакет от ПУМБ «Все будет Украина» - с мыслью о потребностях вынужденно перемещенного бизнеса
Финансовый партнер десятков тысяч клиентов микро и малого бизнеса Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) создал новый тарифный пакет для вынужденно перемещенного бизнеса — «Все будет Украина».
Вместе преодолевать трудности легче. Именно поэтому ПУМБ позаботился, чтобы условия тарифного пакета учитывали все насущные потребности релоцированного бизнеса и способствовали скорейшему возобновлению его деятельности на безопасной территории.
Пакетом предусмотрены минимальные тарифы за услуги в гривне:
- низкую абонплату — 1 грн/месяц;
- достаточное количество бесплатных платежей за пределы ПУМБ — 15 шт. в месяц;
- отсутствие ежемесячной абонплаты за один установленный POS-терминал;
- сниженную стоимость в размере 11 грн за платежи на сумму свыше 100 000,01 грн;
- внесение наличных денег на собственный счет с минимальной комиссией 0,1% от суммы.
А также дополнительные возможности по валютообменным операциям:
- покупка и продажа валюты — 0,1% от суммы;
- платежи в иностранной валюте: в дол. — 0,15% от суммы (мин. 20 долл., макс. 150 долл.), в евро/другие — 0,15% от суммы (мин. 20 евро, макс. 150 долл.).
И это еще не все, ведь в рамках тарифного пакета «Все будет Украина» клиенты смогут без оплаты пользоваться услугами банка по проверке документов, связанных с ведением внешнеэкономической деятельности (ВЭД), и других внутренних бумаг по торговой деятельности, что значительно сэкономит время и средства бизнеса.
Новый тариф будет действовать шесть месяцев с момента подключения.
Воспользоваться его преимуществами в пользу своего бизнеса могут как новые, так и действующие клиенты банка, которые присоединились к программе релокации предприятий, совершив полное или частичное их перемещение из пострадавших от вражеских действий регионов.
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону 0 800 501 275.
Вместе все отстроим! ПУМБ рядом!
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