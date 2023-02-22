Танкер с российской нефтью арестовали в Европе из-за санкций — Finance.ua

Танкер с российской нефтью арестовали в Европе из-за санкций Сегодня 18:30 — Энергетика

Танкер с российской нефтью арестовали в Европе из-за санкций

Теневой флот из сотен танкеров, собранных российскими нефтяниками, чтобы возить нефть в обход ограничений Запада, попал на радары европейских властей.

В среду полиция Албании задержала танкер под флагом Либерии, который подозревается в перевозке нефти попавшего под санкции российского происхождения.

Арест — первый с момента вступления в силу эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты — произошел 20 февраля, в порту Дуррес на берегу Адриатического моря, сообщает РБК со ссылкой на заявление властей.

Операция «Эмбарго» во втором по обороту порта Албании была проведена на основе данных разведки, согласно которым российская нефть попала на судно в результате погрузки с другого танкера.

«Возникло подозрение, что эту партию нефти вывезли из стран, на которые распространяется нефтяное эмбарго, а именно из россии», — говорится в сообщении полиции.

В ходе проверки полицейские выяснили, что нефть перевозили без необходимой документации. Команду танкера задержали для следственных действий.

В общей сложности в распоряжении российских нефтяных компаний мог оказаться «теневой флот» размером до 600 судов, из которых около 400 — нефтяные танкеры, оценивает сырьевой трейдер Trafigura, в прошлом крупный клиент «Роснефти», полностью отказавшийся от российской нефти в первые недели войны.

Как правило, это старые танкеры, предназначенные для списания на металлолом: средний возраст судов, выходящих из нефтяных портов Балтийского моря, достигает почти 20 лет, рассказывали Reuters трейдеры, работающие в регионе.

По оценке VesselsValue, создание «секретного флота» обошлось как минимум в $2,2 млрд, из которых $1,4 млрд ушло на закупку нефтяных танкеров.

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