Танкер с подсанкционным российским газом не смог найти покупателя и вернулся в рф — Bloomberg Сегодня 10:44

Судно Pioneer, которое в нарушение санкций перевозило партию сжиженного природного газа из рф, похоже, за четыре месяца плавания не нашло покупателя, который пошел бы против ограничений, введенных Соединенными Штатами.

Об этом пишет в четверг агентство Bloomberg , которое проанализировало данные с трекеров и спутниковые снимки, передает Укринформ.

«Танкер Pioneer, перевозивший груз с российского завода „Арктик СПГ-2“, пришвартовался у плавучего хранилища Коряк на Камчатке в четверг. Вероятно, газ будет храниться там, пока не будет найден клиент», — отмечается в сообщении.

Судно Pioneer было замечено на спутниковых снимках, когда грузило первую партию с объекта «Акртик СПГ-2» в начале августа. Причем, это осуществлялось скрытым способом, поскольку транспондеры судна предоставляли другое местонахождение. Затем танкер потратил более четырех месяцев на поиски клиента, что оказалось бесполезным.

«Это долгое путешествие подчеркивает, насколько ограничения США препятствуют планам москвы увеличить экспорт СПГ втрое до 2030 года», — отмечает агентство.

Укрінформ По материалам:

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