Танкер рф прошел 12 тысяч километров, чтобы совершить тайную перевалку нефти в обход санкций — Finance.ua

Танкер рф прошел 12 тысяч километров, чтобы совершить тайную перевалку нефти в обход санкций Сегодня 06:16

Первый российский нефтяной танкер, попавший под санкции США, совершил тайную перегрузку нефти на другое судно возле Сингапура, пройдя для этого 12 тысяч километров.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Танкер «Приморье» попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в октябре, после чего он больше не загружал нефть около полугода. Но в конце апреля танкер зашел в российский черноморский порт Новороссийск и забрал груз нефти марки Urals, после чего отправился в 7500-мильный рейс (12 070 километров) к месту, расположенному примерно в 70 милях к востоку от Сингапура.

В этом году россия отгрузила около 3,4 миллиона баррелей нефти в день на сумму около 37 миллиардов долларов в пункте экспорта, и работа в обход западных санкций была частью этого процесса. Поступления от продажи нефти в государственный бюджет выросли почти на 50% в мае по сравнению с прошлым годом, поскольку цены на нефть выросли, а страна адаптировалась к санкциям. Тем не менее, кривая логистика, в которой участвует танкер «Приморье», свидетельствует о том, что есть препятствия для торговли.

Вскоре после прибытия к востоку от Сингапура 900-футовый танкер исчез из автоматической идентификационной системы, с помощью которой коммерческие суда по соображениям безопасности передают свое местонахождение и пункты назначения.

Однако после исчезновения спутниковые снимки показывают, что 3 июня судно перегрузило свой груз на другое судно, Ocean Hermana. Тайная передача груза теоретически поможет тому, кто покупает нефть, дистанцироваться от работы с санкционным судном и любого риска дальнейших действий со стороны Казначейства. Идентификация судна-получателя усложняет сокрытие происхождения груза.

Танкер «Приморье», на борту которого находилось около 1 миллиона баррелей нефти, принадлежит российской государственной нефтяной танкерной компании ПАО «Совкомфлот».

Эти два судна были идентифицированы агентством Bloomberg на основе их размеров, конфигурации палубы и расцветки. Идентификацию обоих подтвердила компания TankerTrackers.com Inc., специализирующаяся на интерпретации спутниковых снимков для обнаружения танкеров, нарушающих санкции.

Економічна Правда По материалам:

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