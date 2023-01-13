Таможня в прошлом году передала на нужды ВСУ конфискованные товары на 356 миллионов — Finance.ua
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Таможня в прошлом году передала на нужды ВСУ конфискованные товары на 356 миллионов

Казна и Политика
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Государственная таможенная служба Украины за 2022 год передала на нужды защитников Украины конфискованных товаров и транспортных средств на 356,4 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.
Отмечается, что в 2022 году чаще всего передавали следующие товары:
  • 1231 автомобиль на 167,4 млн грн;
  • имущество военного назначения на сумму 44,3 млн грн;
  • 1,5 млн пачек сигарет стоимостью 39,6 млн грн;
  • одежду и обувь на сумму 14,6 млн грн;
  • 6482 единиц компьютерной техники на сумму 12,4 млн грн;
  • 837 мобильных телефонов на 10,2 млн грн;
  • запчасти к авто на сумму 10 млн грн;
  • продукты питания на 4,5 млн грн;
  • часы на 3,3 млн грн.
В Гостаможслужбе отмечают, что основными получателями стали:
  • Министерство обороны Украины — 299,7 млн грн;
  • Государственная пограничная служба Украины — 25,8 млн грн;
  • Областные военные администрации — 13,8 млн грн;
  • Министерство внутренних дел Украины — 9,6 млн грн;
  • Служба безопасности Украины — 7,4 млн грн.
Инфографика: Государственная таможенная служба
Инфографика: Государственная таможенная служба

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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