Таможня в прошлом году передала на нужды ВСУ конфискованные товары на 356 миллионов — Finance.ua

Таможня в прошлом году передала на нужды ВСУ конфискованные товары на 356 миллионов
Государственная таможенная служба Украины за 2022 год передала на нужды защитников Украины конфискованных товаров и транспортных средств на 356,4 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.
Отмечается, что в 2022 году чаще всего передавали следующие товары:
- 1231 автомобиль на 167,4 млн грн;
- имущество военного назначения на сумму 44,3 млн грн;
- 1,5 млн пачек сигарет стоимостью 39,6 млн грн;
- одежду и обувь на сумму 14,6 млн грн;
- 6482 единиц компьютерной техники на сумму 12,4 млн грн;
- 837 мобильных телефонов на 10,2 млн грн;
- запчасти к авто на сумму 10 млн грн;
- продукты питания на 4,5 млн грн;
- часы на 3,3 млн грн.
В Гостаможслужбе отмечают, что основными получателями стали:
- Министерство обороны Украины — 299,7 млн грн;
- Государственная пограничная служба Украины — 25,8 млн грн;
- Областные военные администрации — 13,8 млн грн;
- Министерство внутренних дел Украины — 9,6 млн грн;
- Служба безопасности Украины — 7,4 млн грн.
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