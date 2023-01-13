Таможня в прошлом году передала на нужды ВСУ конфискованные товары на 356 миллионов — Finance.ua

Таможня в прошлом году передала на нужды ВСУ конфискованные товары на 356 миллионов Сегодня 04:27 — Казна и Политика

Государственная таможенная служба Украины за 2022 год передала на нужды защитников Украины конфискованных товаров и транспортных средств на 356,4 млн грн.

Отмечается, что в 2022 году чаще всего передавали следующие товары:

1231 автомобиль на 167,4 млн грн;

имущество военного назначения на сумму 44,3 млн грн;

1,5 млн пачек сигарет стоимостью 39,6 млн грн;

одежду и обувь на сумму 14,6 млн грн;

6482 единиц компьютерной техники на сумму 12,4 млн грн;

837 мобильных телефонов на 10,2 млн грн;

запчасти к авто на сумму 10 млн грн;

продукты питания на 4,5 млн грн;

часы на 3,3 млн грн.

В Гостаможслужбе отмечают, что основными получателями стали:

Министерство обороны Украины — 299,7 млн грн;

Государственная пограничная служба Украины — 25,8 млн грн;

Областные военные администрации — 13,8 млн грн;

Министерство внутренних дел Украины — 9,6 млн грн;

Служба безопасности Украины — 7,4 млн грн.

Инфографика: Государственная таможенная служба

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Укрінформ По материалам:

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