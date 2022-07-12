«Таможенный безвиз»: Украина планирует завершить все процедуры присоединения до конца 2022 года — Finance.ua

«Таможенный безвиз»: Украина планирует завершить все процедуры присоединения до конца 2022 года
Власти рассчитывают полностью завершить все процедуры присоединения до конца 2022 года.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава финансового Комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев.
Государство делает все возможное, чтобы создать дополнительные условия для расширения и облегчения условий для украинского бизнеса на пути к общеевропейскому рынку:
- с 29 мая заработал «транспортный безвиз» (больше не нужны разрешения на международные автомобильные перевозки);
- на год требуется освобождение от пошлин поставок украинской продукции на рынок ЕС;
- Украину официально пригласили присоединиться к «таможенному безвизу» (одна транзитная декларация и одна гарантия для перемещения товаров между 36 странами).
«Рассчитываем полностью завершить все процедуры присоединения к концу 2022 года», — добавил нардеп.
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Он также сообщил, что План восстановления Украины предусматривает комплекс мер, благодаря которым украинский бизнес будет уверенно двигаться на рынки ЕС, в частности:
- ускорение получения «промышленного безвиза»;
- модернизация, реконструкция, открытие новых пунктов пропуска на границах с ЕС;
- увеличение возможностей «Укрзализныци» и расширение судоходства по Дунаю.
«И еще многое другое, чтобы украинский бизнес еще больше и быстрее интегрировался в европейский рынок», — подчеркнул нардеп.
Гетманцев также привел данные исследования Gradus Research, согласно которому 46% опрошенных бизнесменов заявили, что вполне способны конкурировать с европейскими компаниями; еще 37% полагают, что это сложно, но возможно.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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