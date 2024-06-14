Таможенники заказали полякам реконструкцию «Шегинь» за 24 млн евро польского кредита — Finance.ua

Таможенники заказали полякам реконструкцию «Шегинь» за 24 млн евро польского кредита Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Государственная таможенная служба Украины в марте по результатам тендера подписала договор с компанией «Unibep SA» (Польша) о реконструкции международного пункта пропуска для автосообщения «Шегини» на украинско-польской границе за 23,5 млн евро.

Об этом пишут « Наші гроші » со ссылкой на « Прозорро ».

Реконструкция должна быть выполнена до конца 2028 года.

На выезде и на въезде построят служебные здания с общественными туалетами, павильоны паспортного и таможенного контроля, боксы углубленного досмотра транспорта со складом для задержанных грузов, весовые комплексы, навесы и т. д.

Также устроят системы видеоконтроля, считывания номеров и контроля доступа, сигнализации, кабельную сеть, вольеры для двух собак, очистные сооружения и прочее.

«Договорная цена содержит только цены работ, что не позволяет сравнить отпускные цены бетона, стали, асфальтобетона, брусчатки с рыночными ценами на предмет возможного завышения», — отмечают «Наші гроші».

Как пишет издание, компания получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

Тендер объявили 21 февраля, а срок подачи предложений истекал 29 февраля. Таким образом, на подготовку документов, перевод и расчет расходов у потенциальных участников было всего восемь дней.

«Крупная польская строительная компания с опытом строительства подобных объектов анонимно просила продлить срок подачи предложений до 21 марта. Заказчик отказал», — пишут «Наші гроші».

По условиям кредитного соглашения между Украиной и Польшей от 2015 года в тендере могли участвовать только польские фирмы. Они должны были работать в Польше три года и подтвердить опыт строительства или реконструкции зданий или сооружений с приведением в порядок прилегающей территории.

Издание напомнило, что в 2018 году «Unibep SA» выиграла подряд тогда еще Государственной фискальной службы на реконструкцию «Шегини» за 15,55 млн евро . Однако в 2023 году заказчик разорвал его в одностороннем порядке. В протоколе говорится, что в 2020—2022 годах компания выполнила проектные работы на 360 тыс. евро, которые ей и оплатили. В октябре 2022 года она с опозданием передала проектно-сметную документацию без рабочей документации. С тех пор стороны вели переговоры о новой цене договора, но так и не договорились.

Заказчик воспользовался правом расторгнуть договор, если задержка с выполнением работ будет настолько длительной, что подвергнет сомнению окончание работ в срок, и исполнитель не будет устранять просрочку.

Основными акционерами «Unibep SA» являются Zofia Mikołuszko, Beata Maria Skowronska, Wojciech Stajkowski, Bożenna Anna Lachocka и фонды «PTE Allianz Polska SA» и «PKO BP Bankowy OFE».

Економічна Правда По материалам:

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