Таможенники зафиксировали за 8 месяцев нарушений на 2,2 млрд грн — Finance.ua
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Таможенники зафиксировали за 8 месяцев нарушений на 2,2 млрд грн

Казна и Политика
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Таможенники зафиксировали за 8 месяцев нарушений на 2,2 млрд грн
Таможенники зафиксировали за 8 месяцев нарушений на 2,2 млрд грн
В январе-августе 2022 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 7793 нарушения таможенных правил на сумму 2,2 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГТСУ.
Изъяты предметы правонарушений на сумму более 495 млн грн. В частности:
  • промышленных товаров на сумму 316,8 млн грн;
  • продовольственных товаров и сельхозпродукции на сумму более 16 млн грн;
  • валюты на сумму 127 млн грн;
  • транспортных средств на сумму около 35 млн грн.
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua
Непосредственно таможнями рассмотрено 7851 дело о нарушении таможенных правил.
Применено административное взыскание в виде штрафа на сумму почти 324 млн грн.
На рассмотрение в суд таможнями передано 4033 дела о нарушении таможенных правил на сумму 2,4 млрд грн.
По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму свыше 1,1 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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