Таможенники зафиксировали за 8 месяцев нарушений на 2,2 млрд грн — Finance.ua

Таможенники зафиксировали за 8 месяцев нарушений на 2,2 млрд грн Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Таможенники зафиксировали за 8 месяцев нарушений на 2,2 млрд грн

В январе-августе 2022 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 7793 нарушения таможенных правил на сумму 2,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГТСУ.

Изъяты предметы правонарушений на сумму более 495 млн грн. В частности:

промышленных товаров на сумму 316,8 млн грн;

продовольственных товаров и сельхозпродукции на сумму более 16 млн грн;

валюты на сумму 127 млн грн;

транспортных средств на сумму около 35 млн грн.

Инфографика: customs.gov.ua

Непосредственно таможнями рассмотрено 7851 дело о нарушении таможенных правил.

Применено административное взыскание в виде штрафа на сумму почти 324 млн грн.

На рассмотрение в суд таможнями передано 4033 дела о нарушении таможенных правил на сумму 2,4 млрд грн.

По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму свыше 1,1 млрд гривен.

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