Таможенники зафиксировали нарушения на 17 млрд с начала года — Finance.ua

Таможенники зафиксировали нарушения на 17 млрд с начала года Сегодня 05:21 — Криминал

Таможенники зафиксировали нарушения на 17 млрд с начала года

В январе-сентябре 2024 года таможни выявили 7 259 нарушений таможенных правил на 17 млрд грн. Стоимостный показатель увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По 2273 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 430 млн гривен. В частности:

промышленных товаров на сумму 304 млн. грн;

транспортных средств на сумму более 68 млн. грн.;

продовольственных товаров на сумму более 52 млн. грн;

валюты на сумму 6 млн. грн.

По 2161 делу о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 58,6 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 57,9 млн грн.

На рассмотрение в суд таможнями передано 3969 дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 16,6 млрд грн.

По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 1,9 млрд грн.

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