Таможенники зафиксировали нарушения на 17 млрд с начала года — Finance.ua

Таможенники зафиксировали нарушения на 17 млрд с начала года
В январе-сентябре 2024 года таможни выявили 7 259 нарушений таможенных правил на 17 млрд грн. Стоимостный показатель увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
По 2273 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 430 млн гривен. В частности:
- промышленных товаров на сумму 304 млн. грн;
- транспортных средств на сумму более 68 млн. грн.;
- продовольственных товаров на сумму более 52 млн. грн;
- валюты на сумму 6 млн. грн.
По 2161 делу о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 58,6 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 57,9 млн грн.
На рассмотрение в суд таможнями передано 3969 дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 16,6 млрд грн.
По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 1,9 млрд грн.
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