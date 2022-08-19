Таиланд разрешит иностранным туристам продлевать срок пребывания в стране для оживления экономики — Finance.ua
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Таиланд разрешит иностранным туристам продлевать срок пребывания в стране для оживления экономики

Мир
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Таиланд разрешит иностранным туристам продлевать срок пребывания в стране для оживления экономики
Таиланд разрешит иностранным туристам продлевать срок пребывания в стране для оживления экономики
Власти Таиланда с октября по март разрешат иностранным туристам продлевать срок пребывания в стране, чтобы повысить доходы от туризма.
Об этом сообщил представитель правительственного центра контроля за ситуацией с коронавирусом (CCSA).
«Гражданам более 50 стран, которые используют для въезда визы по прибытии и имеют право находиться в стране до 30 дней, смогут продлить срок пребывания до 45 дней. Это нововведение касается и россиян, которые сейчас могут приезжать в Таиланд без визы на 30 дней. Туристы еще из 18 стран, которым разрешен безвизовый въезд, смогут увеличить срок пребывания в Таиланде вдвое, с 15 до 30 дней. Кроме того, с октября визу по прибытии смогут получать граждане Индии, Китая и Саудовской Аравии», — цитирует его газета Bangkok Post.
Власти страны надеются, что рост иностранного турпотока поможет восстановить экономику Таиланда, пострадавшую от пандемии коронавируса. Сегодня темпы роста в стране — одни из самых низких в Юго-Восточной Азии. С января по июль Таиланд посетили 3,78 млн иностранных туристов, большинство из них — граждане Малайзии, Индии и Сингапура.
«Мы стремимся продлить пребывание туристов в стране. Это позволит увеличить их расходы, оживить экономику и уменьшить влияние пандемии коронавируса», — сказал представитель ССSA.
Ранее в правительстве Таиланда заявляли, что рассчитывают до конца года принять 10 млн иностранных туристов.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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