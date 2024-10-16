ІТ-коалиция собрала уже €157 миллионов на поддержку Украины — Finance.ua
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ІТ-коалиция собрала уже €157 миллионов на поддержку Украины

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ІТ-коалиция собрала уже €157 миллионов на поддержку Украины
ІТ-коалиция собрала уже €157 миллионов на поддержку Украины
ІТ-коалиция с сентября 2023 года собрала 157 миллионов евро на поддержку Украины, из этой суммы Украина получила оборудование и программное обеспечение на 99 миллионов.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Как отмечается, 70 миллионов — это прямые взносы, включая анонсированный взнос в 10 миллионов от Нидерландов, а 87 миллионов от Германии — в виде лицензий SAP.
В Амстердаме прошло очередное заседание ІТ-коалиции. В предыдущий раз страны-члены коалиции встречались в июле. С этого момента Министерство обороны и Вооруженные силы Украины получили новые поставки от Канады, Германии, Италии, Литвы, Нидерландов и Великобритании. Оборудование и лицензии были закуплены через Агентство НАТО по поддержке и снабжению благодаря вкладам Дании и Люксембурга.
По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, кибербезопасность является одним из ключевых направлений работы Минобороны. Поставки в рамках ІТ-коалиции усилят это направление, ведь россияне продолжают атаковать киберинфраструктуру Украины.
«Также эти поставки помогут масштабировать проекты Центра инноваций и будут способствовать дальнейшему внедрению системы SAP в Вооруженных Силах Украины», — отметила Черногоренко.
В ходе заседания участники коалиции обсудили реализацию дорожной карты, осуществление закупок, а также потребности Минобороны и Вооруженных сил Украины в развитии ІТ-инфраструктуры.
По словам заместителя министра обороны Эстонии Туули Дунетон, кроме поиска финансирования до конца 2024 года, ІТ-коалиция сконцентрировала свое внимание на ускорении закупок и поставок в Украину.
«Наша цель — поставить как можно больше оборудования, чтобы воспользоваться преимуществом, которое могут предоставить технологии на поле боя», — подчеркнула Дунетон.
По материалам:
Укрінформ
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