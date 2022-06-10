Сжиженный газ для авто стал дешеветь — Finance.ua

Сжиженный газ для авто стал дешеветь

Сегодня 19:44 — Энергетика

Популярный среди водителей сжиженный газ в четверг, 9 июня, торговался в достаточно широком диапазоне 60 000-72 000 грн/т, в зависимости от региона. В среднем за неделю цены снизились на 1500 тыс. грн/т.

По информации трейдеров, торгов по продаже автогаза «Укргаздобыча» на этой неделе не проводило в связи с нехваткой ресурса. На прошлом аукционе УГД предлагало газ по 75 000-77 000 грн/т, но продано было небольшое количество.

Между тем, цены на сжиженный газ в центральных и северных областях страны за неделю снизились на 1 000-2 000 грн/т, до 66 000-70 000 грн/т. В западных областях автогаз также просел в цене на 2 000-3 000 грн/т до 63 000-67 000 грн/т.

В восточных областях стоимость сжиженного газа традиционно выше, но также потеряла 2-4 тыс. гривен в зависимости от региона и составляет 70 000-73 000 грн/т. В южных регионах пропан-бутановую смесь можно было приобрести по 65 000-66 000 грн/т. То есть снижение составило 1 000-2 000 грн/т по сравнению с прошлой неделей.

Напомним, лимиты на заправку автогазом, как правило, отсутствуют.

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