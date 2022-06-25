«Сюрприз» на валютном рынке: что будет с курсом доллара в ближайшее время — Finance.ua
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«Сюрприз» на валютном рынке: что будет с курсом доллара в ближайшее время

Валюта
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«Сюрприз» на валютном рынке: что будет с курсом доллара в ближайшее время
«Сюрприз» на валютном рынке: что будет с курсом доллара в ближайшее время
Курс продажи доллара в Украине с 27 июня по 3 июля будет расти — прицел роста до 40 гривен возвращается.
Об этом рассказал аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орищак.
«Тема последней недели — предстоящая отвязка фиксированного курса валюты. На фоне этой новости в конце июня-начале июля мы можем ожидать повышения спроса на доллары и евро со стороны населения, что подтолкнет курс валюты на черном рынке до 40 гривен. Ожидание события для нашего населения гораздо более значимое событие, чем фактическое принятие решения», — говорит Максим Орищак.
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Выходит, что если мы ждем плавающего курса доллара в стране, готовимся к девальвации гривны и росту цен на бензин, газ и продукты питания, то начнем покупать иностранную валюту, чтобы хоть как-то компенсировать будущие потери своих денежных накоплений.
Однако, нужно понимать, что падение гривны как риск рассматривают банки и ЦБ, соответственно для того, чтобы не понести убытки из-за курсового скачка — в банках могут ввести ограничения на обмен валюты. То есть спекулянтам постараются обрезать возможность получения прибыли таким образом, говорит эксперт.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам:
Сьогодні
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