SWIFT прекращает предоставлять услуги Сбербанку, РСХБ и МКБ — Ермак

Сегодня 12:06 — Казна и Политика

Сегодня вступают в силу санкции против трех крупных российских банков — Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Их отключают от системы SWIFT.

Об этом сообщает Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

«В седьмом пакете санкций ЕС важно, чтобы эти ограничения коснулись всех российских банков, включая Газпромбанк», — отметил он.

«Bloomberg, согласно которому крупнейшие мировые банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств россии. Наши союзники из США и G7 ведут работу над усилением санкций против рф, говорят в Госдепе. Работа продолжается, мы в диалоге с союзниками, группа Макфола-Ермака разработала собственные санкционные предложения. Будем добиваться максимального давления на россию», — добавил Ермак.

Справка Finance.ua:

в начале июня Европейский союз принял решение утвердить шестой пакет санкций. ЕС отключил от SWIFT еще три российских банка: «Сбербанк», «Московский кредитный банк», «Россельхозбанк»;

система передачи финансовых сообщений SWIFT с 14 июня перестает предоставлять услуги Сбербанку, Россельхозбанку (РСХБ) и Московскому кредитному банку (МКБ);

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — это система передачи финансовых сообщений (платежных поручений, поручений на перевод ЦБ, справочной информации) для проведения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Система объединяет более 11 тыс. финансовых учреждений в более чем 200 странах;

SWIFT — это частная ассоциация со штаб-квартирой в Бельгии. Компания уже неоднократно заявляла, что не уполномочена принимать решения по тем или иным санкциям. Любое решение о введении или отмене санкций в отношении стран или отдельных субъектов принимается исключительно компетентными государственными органами, отмечала ассоциация. В то же время, являясь зарегистрированной в соответствии с законодательством Бельгии, она обязана соблюдать нормы ЕС.

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