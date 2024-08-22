SWIFT-платежи без комиссии в ПУМБ Online! — Finance.ua

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SWIFT-платежи без комиссии в ПУМБ Online!

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SWIFT-платежи без комиссии в ПУМБ Online!
SWIFT-платежи без комиссии в ПУМБ Online!
Супер новость от ПУМБ: с 24 августа по 31 октября 2024 года у клиентов банка есть уникальная возможность воспользоваться тарифом 0 на отправку SWIFT-переводов через мобильное приложение ПУМБ Online.
Совершайте международные SWIFT-платежи в ПУМБ Online: быстро и выгодно с расширенным перечнем категорий:
  • Оплата счета за обучение ребенка.
  • Оплата лечения.
  • Алименты.
  • Валютный перевод на счет в другом украинском банке родственникам или на ваш собственный счет.
Все эти SWIFT-платежи — без комиссии в ПУМБ Online!
Всего несколько кликов в приложении банка — «Платежи» — «Международные переводы» — «SWIFT» — «Отправить перевод», и ваши деньги окажутся там, где нужно!
Кроме того, SWIFT-платежи в ПУМБ это:
  • Широкий выбор валют: USD, EUR, PLN, GBP.
  • Быстрое открытие счета: нет счета в нужной валюте? Откройте его мгновенно в ПУМБ Online.
Детали про SWIFT читайте тут.
Обратите внимание, что сервис SWIFT доступен в рабочие дни с 08:00 до 17:00, и переводы не осуществляются в Иран, КНДР, Никарагуа, Мьянму, россию и РБ.
Комиссия ПУМБ — 0, комиссия банка-корреспондента может взиматься дополнительно.
Не упустите шанс воспользоваться выгодными условиями от ПУМБ! Скачайте приложение ПУМБ Online и отправляйте SWIFT-переводы без лишних хлопот!
ПУМБ — выгодный банк, где бы вы не были!
По материалам:
ПУМБ
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