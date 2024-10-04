SWIFT анонсировала тестирование транзакций с цифровыми валютами — Finance.ua

SWIFT анонсировала тестирование транзакций с цифровыми валютами 04.10.2024, 01:25 — Криптовалюта

SWIFT анонсировала тестирование транзакций с цифровыми валютами

Международная система денежных переводов SWIFT опробует транзакции токенизированных активов и цифровых валют в режиме реального времени в 2025 году. Это может стать последним шагом в медленной интеграции таких активов в глобальную финансовую систему.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию компании.

Банки и управляющие активами изучают возможность «токенизации» традиционных активов, таких как облигации, в течение нескольких лет.

Они рассчитывают, что с помощью токенов на основе блокчейна торговли станет быстрее, дешевле и эффективнее, в том числе и благодаря исключению посредников, участвующих во многих сделках.

Около 90% центральных банков мира также тестируют цифровые валюты центральных банков (CBDC), цифровые версии фиатных денег, облегчающие торговлю токенизированными активами.

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SWIFT, играющая важную роль в глобальной банковской системе, была вовлечена в испытания как CBDC, так и токенизированных активов. В марте компания объявила о запуске новой платформы для подключения разрабатываемых CBDC к действующей финансовой системе.

«Сейчас мы видим спрос в отрасли на переход от этой (испытательной) фазы к тому, чтобы цифровые активы действительно двигались, и чтобы они имели контрагента, который платил бы им реальными деньгами. Это этап, к которому мы переходим на следующий год, хотя и в контролируемом режиме», — заявил Ник Кериган, руководитель отдела инноваций SWIFT.

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