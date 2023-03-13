Swarovski полностью выходит из россии — Finance.ua

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Swarovski полностью выходит из россии

Фондовый рынок
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Swarovski полностью выходит из россии
Swarovski полностью выходит из россии
Австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве украшений из стекла и известная как производитель стразов, анонсировала полный выход из рф.
Об этом в интервью журналу Trend заявил гендиректор компании Алексис Насард.
В марте 2022 года Swarovski приостановила свой российский бизнес. Теперь генеральный директор Алексис Насард объявил о полном выходе — «в соответствии с действующими санкциями и торговыми ограничениями».
После начала войны в Украине Swarovski закрыла свои 12 российских магазинов и прекратила онлайн-бизнес в россии, но осталась в стране.
Теперь компания «пришла к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу спящую деятельность».
Он не уточнил временные рамки выхода, но сказал, что он будет «организован и осуществлен в соответствии со всеми действующими законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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