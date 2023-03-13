Swarovski полностью выходит из россии — Finance.ua

Swarovski полностью выходит из россии 13.03.2023, 00:02 — Фондовый рынок

Swarovski полностью выходит из россии

Австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве украшений из стекла и известная как производитель стразов, анонсировала полный выход из рф.

Об этом в интервью журналу Trend заявил гендиректор компании Алексис Насард.

В марте 2022 года Swarovski приостановила свой российский бизнес. Теперь генеральный директор Алексис Насард объявил о полном выходе — «в соответствии с действующими санкциями и торговыми ограничениями».

После начала войны в Украине Swarovski закрыла свои 12 российских магазинов и прекратила онлайн-бизнес в россии, но осталась в стране.

Теперь компания «пришла к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу спящую деятельность».

Он не уточнил временные рамки выхода, но сказал, что он будет «организован и осуществлен в соответствии со всеми действующими законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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