Swarovski полностью прекращает свою деятельность в россии — Finance.ua

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Swarovski полностью прекращает свою деятельность в россии

Фондовый рынок
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Swarovski полностью прекращает свою деятельность в россии
Swarovski полностью прекращает свою деятельность в россии
Австрийская компания Swarovski полностью прекратила всю свою деятельность в россии.
Об этом заявил генеральный директор компании Алексис Насард, передает Nachrichten.at.
По его словам, полный выход Swarovski из россии, о котором было объявлено в этом году, уже завершен.
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Компания ожидает, что продажи увеличатся примерно на четыре-семь процентов по сравнению с предыдущим годом.
Учитывая инфляцию, потребительские настроения и нестабильную геополитическую ситуацию, генеральный директор Насард отметил «достойные результаты в сложных условиях» в текущем году, а год был «непростым».
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Вся продукция под брендом Swarovski производится компанией Swarovski AG, основные производственные мощности и головной офис расположены в Австрии в городе Ваттенс.
Группа Swarovski также включает в себя подразделения Tyrolit (производство абразивных и режущих материалов), Swareflex (отражательные и люминесцентные дорожные знаки), Signity (производство синтетических драгоценных камней) и Optik (оптические инструменты).

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По материалам:
РБК-Україна
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