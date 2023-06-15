Swarovski полностью прекращает свою деятельность в россии — Finance.ua

Swarovski полностью прекращает свою деятельность в россии Сегодня 19:13 — Фондовый рынок

Swarovski полностью прекращает свою деятельность в россии

Австрийская компания Swarovski полностью прекратила всю свою деятельность в россии.

Об этом заявил генеральный директор компании Алексис Насард, передает Nachrichten.at.

По его словам, полный выход Swarovski из россии, о котором было объявлено в этом году, уже завершен.

Компания ожидает, что продажи увеличатся примерно на четыре-семь процентов по сравнению с предыдущим годом.

Учитывая инфляцию, потребительские настроения и нестабильную геополитическую ситуацию, генеральный директор Насард отметил «достойные результаты в сложных условиях» в текущем году, а год был «непростым».

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Вся продукция под брендом Swarovski производится компанией Swarovski AG, основные производственные мощности и головной офис расположены в Австрии в городе Ваттенс.

Группа Swarovski также включает в себя подразделения Tyrolit (производство абразивных и режущих материалов), Swareflex (отражательные и люминесцентные дорожные знаки), Signity (производство синтетических драгоценных камней) и Optik (оптические инструменты).

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